HOME NEWS INTERNATIONAL

Korut Sukses Luncurkan Rudal Hipersonik, Hantam Sasaran Sejauh 1.000 Km

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |16:42 WIB
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengawasi peluncuran rudal hipersonik. (Foto: KCNA)
JAKARTA Korea Utara mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan uji tembak rudal hipersonik di bawah pengawasan pemimpin Kim Jong-un. Pyongyang menyebut uji coba ini sebagai langkah kunci dalam memperkuat pencegahan perang negara itu, menurut media pemerintah.

Peluncuran tersebut dilakukan oleh unit serangan udara Tentara Rakyat Korea (KPA) sebagai bagian dari evaluasi operasional untuk menilai kesiapan, kinerja, dan mobilitas sistem senjata hipersonik, lapor Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Senin (5/1/2026).

Kim mengamati uji tembak tersebut pada Minggu (4/1/2026) dan mengatakan bahwa hal itu mengonfirmasi bahwa “tugas teknologi yang sangat penting untuk pertahanan nasional telah dilakukan.”

Ia memuji pasukan rudalnya karena telah menunjukkan kesiapan pasukan nuklir Korea Utara.

“Prestasi penting telah dicapai baru-baru ini dalam menempatkan pasukan nuklir kita pada basis praktis dan mempersiapkannya untuk perang yang sebenarnya,” tambahnya, sebagaimana dilansir Anadolu.

 

Halaman:
1 2
      
