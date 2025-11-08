Advertisement
INTERNATIONAL

Kecam Perundingan Keamanan AS-Korsel, Korut Ancam Tindakan Lebih Ofensif

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |14:46 WIB
SEOUL - Menteri Pertahanan Korea Utara, No Kwang Chol, mengatakan pada Sabtu (8/11/2025), mengancam akan mengambil tindakan yang lebih ofensif. Ia juga mengecam perundingan keamanan AS dengan Seoul dan kedatangan kapal induk AS di Korea Selatan.

No mengkritik kunjungan baru-baru ini oleh para kepala pertahanan AS dan Korea Selatan ke perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, serta perundingan keamanan mereka selanjutnya di Seoul. No menuduh mereka berkonspirasi untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap Korea Utara dan untuk mengintegrasikan kekuatan nuklir dan konvensional mereka. 

"Ini adalah pengungkapan yang gamblang dan ekspresi yang disengaja dan tersingkap dari sifat permusuhan mereka untuk melawan DPRK (Korut) sampai akhir," kata No, merujuk pada nama resmi negara tersebut - Republik Rakyat Demokratik Korea.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan pada Selasa bahwa inti aliansi dengan Seoul akan tetap berfokus pada pencegahan Korea Utara, meskipun Washington akan mempertimbangkan fleksibilitas bagi pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan untuk beroperasi melawan ancaman regional.

Angkatan Laut Korea Selatan mengatakan kunjungan kapal induk tersebut adalah untuk mengisi kembali persediaan dan memberikan cuti bagi awak kapal.

Diketahui, kemarin Korea Utara menembakkan rudal balistik ke arah laut lepas pantai timurnya. Hal ini setelah pada Kamis mengecam sanksi baru AS terhadap individu dan entitas Korea Utara. Menurut Washington, individu dan entitas tersebut terlibat dalam skema pencucian uang terkait siber.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel) pada Sabtu mengecam peluncuran rudal tersebut. Kementerian itu melanjutkan, kritik Korea Utara terhadap pertemuan AS-Korea Selatan sangat disesalkan.

 

