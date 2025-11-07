Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korut Tembakkan Rudal Balistik ke Laut, Rudal Diduga Jatuh Dekat Wilayah Jepang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |14:26 WIB
Korut Tembakkan Rudal Balistik ke Laut, Rudal Diduga Jatuh Dekat Wilayah Jepang
Ilustrasi. (Foto: KCNA)
A
A
A

JAKARTA Korea Utara pada Jumat (7/11/2025) menembakkan rudal balistik ke arah laut lepas pantai timurnya, menurut laporan Korea Selatan dan Jepang. Ini menjadi peluncuran rudal terbaru Korea Utara dalam dua pekan terakhir.

Militer Korea Selatan mengatakan rudal balistik jarak pendek yang diduga diluncurkan dari wilayah barat laut Korea Utara dekat perbatasan China, dengan jarak tempuh sekitar 700 km.

Sistem pengawasan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mendeteksi persiapan peluncuran dan melacak proyektil yang sedang terbang, kata militer. Informasi tersebut dibagikan dengan Jepang, demikian dilaporkan Reuters.

Pemerintah Jepang juga mengatakan Korea Utara telah menembakkan apa yang kemungkinan merupakan rudal balistik, yang diduga jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan tidak ada laporan kerusakan yang terkonfirmasi.

Saat mengunjungi Korea Selatan pekan lalu, Trump mengulangi kesediaannya untuk duduk bersama pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, meningkatkan harapan bahwa keduanya dapat mencapai kesepakatan terakhir untuk bertemu.

 

Halaman:
1 2 3
      
