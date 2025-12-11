Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menteri Kelautan Korsel Berencana Mundur Usai Dituduh Terima Dana Gereja Unifikasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |06:45 WIB
JAKARTA - Menteri Kelautan Korea Selatan, Chun Jae-soo, pada Kamis (11/12/2025), menyatakan berniat mengundurkan diri di tengah tuduhan bahwa ia menerima dana ilegal dari Gereja Unifikasi. Ia mengklaim tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar."

1. Menteri Kelautan Korsel Mundur

"Sebagai pejabat publik, mengundurkan diri dari jabatan menteri dan menanggapi secara langsung adalah perilaku yang tepat," kata Chun di Bandara Internasional Incheon, sebelah barat Seoul, melansir Korea Times.

Ia menyebut tuduhan yang diajukan terhadapnya sebagai sama sekali tidak berdasar. Chun mengatakan, ia bermaksud untuk mundur agar tidak membebani pemerintahan Presiden Lee Jae Myung.

Sementara itu, melansir Straits Times, laporan media lokal dalam beberapa hari terakhir mengatakan seorang mantan pejabat Gereja Unifikasi memberi tahu jaksa tentang pembayaran kepada anggota parlemen dari Partai Demokrat Lee, termasuk Chun. Laporan itu mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya. Laporan tersebut tidak menyebutkan berapa banyak uang yang diduga diterima Chun.

Pemimpin Gereja Unifikasi, Han Hak-ja, sedang diadili atas tuduhan menyuap mantan ibu negara Kim Keon Hee sebagai imbalan atas bantuan bisnis. Han telah membantah tuduhan tersebut.

Lee menyerukan penyelidikan ketat terhadap dugaan hubungan tidak pantas antara kelompok agama dan politisi tanpa memandang afiliasi partai, tanpa menyebutkan entitas keagamaan tertentu.

Kim, istri mantan Presiden Yoon Suk Yeol, juga sedang diadili atas tuduhan korupsi.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
