INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu, Sita Uang Rp400 Juta

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |00:38 WIB
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu, Sita Uang Rp400 Juta
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu, Sita Uang Rp400 Juta
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto dan beberapa lokasi lainnya pada Kamis (18/12/2025). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. 

"Dalam penggeledahan yang dilakukan pada pekan kemarin itu, tim mengamankan dan menyita beberapa dokumen dan sejumlah uang dalam bentuk Rupiah dan Dollar Singapura," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (22/12/2025). 

"Uang yang diamankan sekitar lebih dari Rp400 juta," sambungnya. 

Budi menyebutkan, dugaan awal uang tersebut terkait proyek-proyek di Riau.

"Temuan ini masih didalami," ujarnya. 

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau. 

 

