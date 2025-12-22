Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Bekasi dan Ayahnya Perdana Diperiksa KPK Usai Jadi Tersangka

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |21:30 WIB
Bupati Bekasi dan Ayahnya Perdana Diperiksa KPK Usai Jadi Tersangka
Bupati Bekasi dan Ayahnya Perdana Diperiksa KPK Usai Jadi Tersangka (Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (22/12/2025). Ini merupakan pertama kalinya Ade Kuswara diperiksa setelah ditetapkan tersangka dan ditahan KPK. 

1. Diperiksa KPK

Dalam kesempatan tersebut, Ade Kuswara diperiksa bersama ayahnya, HM Kunang. Keduanya terlihat selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.35 WIB. 

Bapak dan anak ini sama-sama mengenakan peci, tapi beda warna. Ade dengan peci hitam, sedangkan ayahnya peci putih bermotif. 

Kepada awak media, Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. 

"Saya menyampaikan, mohon maaf untuk masyarakat Kabupaten Bekasi atas hal yang sudah terjadi," kata Ade saat berada di dalam mobil tahanan. 

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mendoakan kesehatan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

"Semoga Pak Gubernur sehat selalu, begitu aja," ujarnya. 

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) menjadi tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah, HM Kunang (HMK).

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menuturkan, penetapan tersangka itu bermula saat KPK menggelar operasi senyap pada, Kamis (18/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191347//wakil_ketua_kpk_fitroh_rohcahyanto-ICKG_large.jpg
Rapor KPK Sepanjang 2025: 11 OTT, 118 Tersangka hingga Pulihkan Aset Rp1,53 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/15/3191201//bupati_bekasi_ade_kuswara-9Pzm_large.jpg
Isi Garasi Bupati Bekasi Ade Kuswara yang Punya Harta Rp79 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191200//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-pnF7_large.jpg
KPK Ungkap Kondisi Petugas yang Sempat Tertabrak saat OTT di Kalsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190966//kpk-WDSO_large.jpg
Peran Ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara, Perantara Suap hingga Palak SKPD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190959//kpk-9Xz2_large.jpg
Terungkap! Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Ijon Proyek ke Pengusaha hingga Rp14,2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190955//kpk-UElY_large.jpg
KPK Tetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Tersangka Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement