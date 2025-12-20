Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peran Ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara, Perantara Suap hingga Palak SKPD

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |08:29 WIB
Peran Ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara, Perantara Suap hingga Palak SKPD
Peran Ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara, Perantara Suap hingga Palak SKPD
A
A
A

JAKARTA - Ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), HM Kunang (HMK) menjadi perantara suap ijon proyek sang anak. Bahkan, HMK diduga juga turut meminta uang baik ke pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tanpa diketahui sang anak.

Demikian diutarakan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konfrensi pers hasil OTT di Kabupaten Bekasi. Ia menduga, HMK turut menjadi perantara suap ijon proyek sang anak, ADK.

"HMK itu apa perannya? HMK itu perannya itu sebagai perantara. Jadi ketika SRJ ini ya diminta (uang), nah HMK juga minta gitu. Minta. Kadang-kadang tanpa pengetahuan dari ADK, HMK itu minta sendiri gitu," ujar Asep saat jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

Bahkan, kata dia, HMK turut meminta uang ke SKPD di lingkup Kabupaten Bekasi, tanpa pengetahuan Ade Kuswara.

"Minta sendiri bahkan tidak hanya ke SRJ. Tadi kan ada pertanyaan, ada yang beberapa disegel itu, ya minta ke SKPD-SKPD itu," ujar Asep.

Menurutnya, hal itu bisa dikakukan HMK lantaran menjadi ayah Ade Kuswara, yang menjabat Bupati Kabupaten Bekasi.

"Jadi kadang meminta sendiri, kadang juga menjadi perantara orang yang akan memberikan kepada ADK itu melalui saudara HMK, gitu seperti itu," tutur Asep.

"Itu yang informasi yang berhasil kami peroleh dari keterangan para saksi maupun tersangka, dalam hal ini saudara SRJ, yang menyatakan seperti itu, pergerakan uangnya gitu," pungkas Asep.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/337/2908239/kpk-setorkan-rp12-3-miliar-uang-korupsi-rahmat-effendi-ke-kas-negara-WhbvqnKyYX.jpg
KPK Setorkan Rp12,3 Miliar Uang Korupsi Rahmat Effendi ke Kas Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/27/337/2538798/rahmat-effendi-diduga-potek-tunjangan-para-lurah-di-bekasi-pExwWdAO0z.jpg
Rahmat Effendi Diduga "Potek" Tunjangan Para Lurah di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/12/337/2212905/mantan-presdir-lippo-cikarang-dieksekusi-ke-lapas-sukamiskin-rLLZrSaQxY.jpg
Mantan Presdir Lippo Cikarang Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/18/525/2185233/eks-sekda-jabar-iwa-karniwa-divonis-4-tahun-penjara-KJ60h709i1.jpg
Eks Sekda Jabar Iwa Karniwa Divonis 4 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/24/525/2173364/diduga-terima-suap-eks-sekda-jabar-iwa-karniwa-dituntut-6-tahun-penjara-dwVWNQwbtE.jpg
Diduga Terima Suap Meikarta, Eks Sekda Jabar Iwa Karniwa Dituntut 6 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/12/525/2167527/eks-sekda-jabar-berkilah-soal-uang-kampanye-dari-meikarta-Ydun6sYEKP.jpg
Eks Sekda Jabar Berkilah Soal Uang Kampanye dari Meikarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement