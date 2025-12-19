Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Terkait OTT Bupati Ade Kuswara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |20:50 WIB
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Terkait OTT Bupati Ade Kuswara
Gedung KPK (foto: Okezone)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan terhadap rumah milik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman. Penyegelan tersebut diduga berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

“Benar, tim melakukan penyegelan rumah tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Meski demikian, hingga saat ini KPK belum menjelaskan secara rinci keterkaitan Kajari Bekasi dalam OTT tersebut.

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis (18/12/2025). Dalam operasi tersebut, 10 orang diamankan, namun hanya tujuh orang yang dibawa ke Gedung KPK, Jakarta.

Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan awal terhadap seluruh pihak yang diamankan. Namun, hanya tujuh orang yang dinilai keterangannya diperlukan untuk pendalaman lebih lanjut.

“Sudah dilakukan pemeriksaan awal di sana, kemudian tujuh orang yang kami bawa ke Jakarta karena keterangannya dibutuhkan lebih lanjut untuk diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih,” ujar Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
KPK Ungkap Alasan Hanya Bawa 7 Orang ke Jakarta Usai OTT di Bekasi
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
Bupati Bekasi Ade Kuswara Terjaring OTT KPK, Begini Respons PDIP
OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta
KPK: OTT Bupati Bekasi Terkait Suap Proyek!
KPK: OTT Bekasi Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara!
