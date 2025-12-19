Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |15:50 WIB
OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, beserta sejumlah pihak lainnya. 

Dalam operasi senyap tersebut, KPK turut mengamankan uang tunai berjumlah ratusan juta rupiah.

“Tim juga mengamankan dan menyita barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah ratusan juta rupiah,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (19/12/2025).

Budi menjelaskan, bahwa OTT tersebut berkaitan dengan perkara dugaan suap yang tengah diusut KPK. Menurutnya, suap tersebut diduga berhubungan dengan proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

