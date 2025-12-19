Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT di Kalsel, KPK: Kasus Pemerasan, Uang Ratusan Juta Disita

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |11:07 WIB
OTT di Kalsel, KPK: Kasus Pemerasan, Uang Ratusan Juta Disita
Dua orang yang terjaring OTT di Kalsel tiba di KPK (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan, Kamis 18 Desember 2025. KPK menyebut kasus ini berkaitan dengan pemerasan.

“(Perkara OTT Kalimantan Selatan) Dugaan awalnya adalah tindak pemerasan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (19/12/2025).

Selain berhasil menangkap pihak-pihak terduga pelaku, KPK juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai. Menurut Budi, penyidik menyita uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.

“Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang tunai ratusan juta rupiah,” sambungnya.

Sebagai informasi, KPK kembali melakukan OTT. Setelah di Banten dan Kabupaten Bekasi, lembaga antirasuah menggelar operasi senyap di Kalsel pada Kamis 18 Desember 2025. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190801/kpk-nX5S_large.jpg
OTT di Kalsel, KPK Tangkap Kajari dan Kasi Intel Hulu Sungai Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190797/kpk-jrky_large.jpg
2 Orang yang Terjaring OTT Kalsel Tiba di KPK, Tutupi Wajah dengan Masker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190770/kpk-dI3L_large.jpg
KPK Serahkan 2 Orang Terjaring OTT di Banten ke Kejagung, Salah Satunya Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190767/kpk-1FIa_large.jpg
KPK Gelar Tiga OTT dalam Sehari, 25 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190765/bupati_bekasi-gMsK_large.jpg
Bupati Ade Kuswara Terjaring OTT KPK di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190306/kpk-0D4T_large.jpg
Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Meninggal, KPK Setop Penyidikan Kasusnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement