HOME NEWS NASIONAL

2 Orang yang Terjaring OTT Kalsel Tiba di KPK, Tutupi Wajah dengan Masker

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |08:59 WIB
2 Orang yang Terjaring OTT Kalsel Tiba di KPK, Tutupi Wajah dengan Masker
Dua orang yang terjaring OTT Kalsel tiba di KPK (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dua orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025) pagi. Mereka merupakan orang yang terciduk dalam operasi senyap KPK di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Berdasarkan pantauan di lokasi, pihak-pihak yang tertangkap tangan ini mulai tiba pada pukul 08.19 WIB. Mereka terlihat turun dari mobil dan langsung diarahkan masuk ke lobi sebelum akhirnya naik ke ruang pemeriksaan.

Hanya saja, dua orang tersebut tidak ada yang memberikan keterangan apa pun kepada awak media. Mereka juga menutupi bagian wajahnya menggunakan masker sehingga identitasnya tidak terlihat.

Namun, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kedua orang ini merupakan pihak-pihak yang diamankan dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (KSU), Kalimantan Selatan.

“Pagi ini para pihak yang diamankan dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih KPK, di antaranya yaitu dua orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara,” tutur Budi, Jumat.

Budi menjelaskan, KPK juga telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Selanjutnya, penyidik KPK akan langsung melaksanakan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang terjaring.

“Tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang tunai ratusan juta rupiah. Pihak-pihak tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif, di mana dugaan awalnya adalah tindak pemerasan,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
