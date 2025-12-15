Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditahan KPK, Pejabat DJKA Medan Diduga Kantongi Rp12 Miliar dari Proyek Rel Kereta

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |22:25 WIB
Ditahan KPK, Pejabat DJKA Medan Diduga Kantongi Rp12 Miliar dari Proyek Rel Kereta
KPK tahan tersangka korupsi proyek rel kereta api Medan (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024–sekarang, Muhammad Chusnul (MC), menerima suap sebanyak Rp12 miliar dari pengondisian pemenang lelang proyek pembangunan jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dan Jalur Kisaran–Mambang Muda (PKM).

Hal itu disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers penahanan yang bersangkutan pada Senin (15/12/2025).

Awalnya, Asep menyatakan Chusnul yang pada awal 2021 masih berstatus PPK BTP Kelas II Wilayah Sumatera Utara, diduga melakukan pengondisian pemenang lelang atas proyek yang dimaksud.

Pemilihan dan penentuan calon pelaksana pengerjaan proyek tersebut diputuskan sendiri oleh Chusnul berdasarkan pengetahuan terhadap kinerja perusahaan yang sudah lama dan pernah mengerjakan paket pekerjaan di lingkungan BTP. Lebih lanjut, Asep menyebutkan sejumlah perusahaan milik Dion Renato Sugiarto (DRS) menjadi salah satu yang terpilih untuk menggarap proyek tersebut.

“Dalam prosesnya, MC juga menunjuk DRS sebagai ‘lurah’ yang bertugas mengumpulkan dan mengoordinir permintaannya kepada para rekanan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK.

Sebelum lelang dilaksanakan, Chusnul lebih dulu bertemu masing-masing calon rekanan pemenang lelang di Semarang. Sebab, sejumlah rekanan yang akan dimenangkan berdomisili di sana.

Dalam pertemuan itu, Chusnul menyampaikan paket-paket pekerjaan dibagi menjadi beberapa paket dengan pelaksanaan pembangunan menggunakan mekanisme multi years atau lintas tahun. Tujuannya agar masing-masing rekanan tidak saling mengganggu dalam pelaksanaan lelang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190087/kpk-Dg43_large.jpg
Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen hingga Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189350/kejagung-pS8w_large.jpg
Kejagung Sita Aset Hotel di Setiabudi Terkait Korupsi Pemberian Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189248/kpk-YpZy_large.jpg
Terungkap, Bupati Lampung Tengah Ardito Terima Suap Rp5,7 Miliar Buat Lunasi Utang Kampanye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186498/polisi_tetapkan_2_orang_tersangka_terkait_korupsi_dana_hibah_atlet_difabel_bekasi_rp7_miliar-VXtL_large.jpg
Korupsi Dana Hibah Atlet Difabel Bekasi Rp7,1 Miliar, 2 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186435/ira_puspadewi-eiFa_large.jpg
Terima Keppres Rehabilitasi, KPK Bebaskan Ira Puspadewi Hari Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186346/kpk-Vqr0_large.jpg
KPK Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi Ira Puspadewi dkk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement