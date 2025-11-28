Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima Keppres Rehabilitasi, KPK Bebaskan Ira Puspadewi Hari Ini?

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |09:09 WIB
Terima Keppres Rehabilitasi, KPK Bebaskan Ira Puspadewi Hari Ini?
Ira Puspadewi (Foto: IMG)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima salinan Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi tiga direksi PT ASDP yang menjadi terpidana dalam perkara korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN).

Tiga mantan direksi yang menjadi terpidana dan menerima rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto di antaranya Ira Puspadewi (mantan Direktur Utama PT ASDP), Muhammad Yusuf Hadi (mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP), dan Harry Muhammad Adhi Caksono (mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP).

Hal itu dikonfirmasi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Salinan Keppres itu telah diantarkan Kementerian Hukum pada Jumat (28/11/2025) pagi.

"Surat (salinan Keppres) sudah diterima," ucap Budi saat dikonfirmasi.

Kini, KPK akan langsung memproses surat itu. Budi belum merinci apa saja dampak hukum terkait rehabilitasi sesuai dengan Keppres tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186346/kpk-Vqr0_large.jpg
KPK Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi Ira Puspadewi dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186249/ira_puspadewi-3j86_large.jpg
Ira Puspadewi Terima Rehabilitasi dari Prabowo, Suami: Sesuatu yang Tidak Kita Duga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185773/kejagung-d3Bf_large.jpg
Kejagung Usut Perkara Pajak, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185153/kpk-wvOS_large.jpg
KPK Bantah Rp300 Miliar yang Dipamerkan Hasil Pinjaman Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3182998/kpk-IkDi_large.jpg
Geledah 6 Lokasi, KPK Sita Uang Tunai di Rumah Dinas Bupati Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182367/ott_kpk-cqKr_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Bupati Ponorogo Tersangka Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement