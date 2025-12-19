Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK: OTT Bekasi Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |14:36 WIB
KPK: OTT Bekasi Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara!
KPK: OTT Bekasi Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara!
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa ayah Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi), HM Kunang ikut diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Haji Kunang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK.

"Benar, jadi di antara 7 orang yang diamankan salah satunya ayah dari Bupati juga diamankan," tutur Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (19/12/2025).

Budi melanjutkan, penyidik KPK sejatinya menangkap 10 orang dari OTT tersebut. Namun dalam pemeriksaan awal, hanya 7 orang yang pada akhirnya dibawa ke Gedung antirasuah tersebut.

"Sudah dilakukan pemeriksaan awal di sana, kemudian 7 yang kita bawa ke Jakarta karena itu yang dibutuhkan lebih lanjut keterangannya untuk kita periksa secara intensif di gedung Merah Putih," tutur Budi.

Meskipun demikian, Budi belum merinci lebih jauh terkait konstruksi perkara dan siapa-siapa saja yang akan ditetapkan tersangka. Hingga saat ini, KPK masih melakukan gelar perkara atas kasus itu.

 

