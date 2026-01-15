Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anggota DPRD Bekasi Diperiksa Terkait Suap Bupati, KPK Duga Terafiliasi Vendor Proyek

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |07:58 WIB
Anggota DPRD Bekasi Diperiksa Terkait Suap Bupati, KPK Duga Terafiliasi Vendor Proyek
Anggota DPRD Bekasi Diperiksa Terkait Suap Bupati, KPK Duga Terafiliasi Vendor Proyek (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Iin Farihin terkait kasus dugaan suap proyek yang menyeret Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang pada Selasa (13/1/2026). 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, materi pemeriksaan Iin terkait proyek-proyek yang ada di wilayah tersebut. 

"Karena diduga IIN ini juga terafiliasi dengan beberapa vendor, beberapa penyedia barang dan jasa yang juga mengerjakan sejumlah proyek di Bekasi," kata Budi Rabu (14/1/2026).

"Termasuk nanti terkait dengan aliran-aliran uangnya tersebut," sambungnya. 

Budi mengungkapkan, Iin kerap kali berkomunikasi dengan ayah Ade Kuswara, HM Kunang, yang juga merupakan tersangka dalam kasus ini. 

"Betul, itu ada komunikasi-komunikasi yang kemudian juga kami capture yang tentunya dalam proses pemeriksaan kepada saksi itu juga akan diklarifikasi, akan didalami," ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah, HM Kunang (HMK) dan Sarjan (SRJ) selaku pihak swasta pemberi suap.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195475//kpk-Dcsn_large.jpg
Petinggi PBNU Bantah Terima Duit Kasus Kuota Haji, KPK Kantongi Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195470//kpk-7l0r_large.jpg
Geledah Kantor DJP, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195417//airlangga-OQRw_large.jpg
Datangi KPK, Menteri Airlangga: Bahas Rencana Pembelian Energi dan Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195387//airlangga-X1Bg_large.jpg
Menteri Airlangga Hartarto Datangi KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195301//kpk-iZDh_large.jpg
KPK Geledah PT Wanatiara Persada Terkait Kasus Pajak, Sita HP hingga Laptop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195225//ketua_bidang_ekonomi_pbnu_aizzudin_abdurrahman-snLP_large.jpg
Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus Haji, KPK Periksa Ketua Bidang Ekonomi PBNU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement