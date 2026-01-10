Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Suap Ade Kuswara, Eks Kajari Bekasi Diperiksa KPK dan Kejagung

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |06:23 WIB
Kasus Suap Ade Kuswara, Eks Kajari Bekasi Diperiksa KPK dan Kejagung
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa eks Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, pada Jumat 9 Januari 2026.

Ia diperiksa bersama Ronald Thomas selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kabupaten Bekasi serta Rizky Putradinata selaku pejabat Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejari Kabupaten Bekasi.

Ketiganya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

“Pemeriksaan hari ini terkait pengetahuan saksi mengenai perkara-perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang melibatkan para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (10/1/2026).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194520//gus_yaqut_ditetapkan_sebagai_tersangka_kasus_korupsi_kuota_haji-xIW2_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Gus Yaqut Akan Hormati Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194499//kpk-qv8W_large.jpg
KPK Ungkap Ada Pengembalian Rp100 Miliar Terkait Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194492//gus_yahya-5GVO_large.jpg
Gus Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji, Gus Yahya: Saya Tidak Ikut Campur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194480//gus_yaqut-PzKk_large.jpg
Gus Yaqut Berstatus Tersangka Korupsi Kuota Haji sejak 8 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194477//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-wH0b_large.jpg
Kasus Kuota Haji, KPK Juga Tetapkan Eks Stafsus Gus Yaqut sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194446//gus_yaqut-j8BM_large.jpg
Breaking News! Eks Menag Gus Yaqut Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement