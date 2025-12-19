Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK: OTT Bupati Bekasi Terkait Suap Proyek!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |15:10 WIB
KPK: OTT Bupati Bekasi Terkait Suap Proyek!
KPK: OTT Bupati Bekasi Terkait Suap Proyek!
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK menyebut, dugaan korupsi perkara itu berkaitan dengan suap proyek.

"Iya (suap), ini masih terus didalami di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (19/12/2025).

Kendati demikian, KPK masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terkait perkara ini. Hal ini termasuk untuk mencari tahu ada tidaknya perbuatan tindak pidana korupsi lain selain suap.

"Itu juga masih yang didalami oleh tim, apakah ini hanya satu klaster atau dua klaster tindak pidana korupsi," tambah Budi.

Budi menjelaskan operasi senyap yang dilakukan di Kabupaten Bekasi awalnya berhasil menciduk 10 orang.

Namun, kata dia, hanya tujuh orang yang akhirnya dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa.

 

Halaman:
1 2
      
