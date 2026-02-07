Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KY Sesalkan Ketua dan Wakil PN Depok Terjerat OTT KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |19:42 WIB
KY Sesalkan Ketua dan Wakil PN Depok Terjerat OTT KPK
Komisi Yudisial (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) menyesalkan penetapan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, sebagai tersangka korupsi usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini dinilai mencoreng lembaga peradilan, terlebih terjadi di tengah upaya negara meningkatkan kesejahteraan hakim.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan menegaskan, bahwa kasus ini menunjukkan persoalan korupsi di lingkungan peradilan tidak semata-mata dipicu faktor kesejahteraan.

“Kami sangat menyayangkan ini terjadi ketika negara sudah berupaya memberikan kesejahteraan lebih kepada peradilan dan hakim, tetapi persoalan korupsi masih saja muncul,” ujar Abhan, Sabtu (7/2/2026).

Ia menambahkan, peristiwa tersebut menjadi catatan penting bahwa judicial corruption memiliki dimensi yang lebih kompleks.

“Artinya, ini menegaskan bahwa tidak hanya persoalan kesejahteraan yang memicu terjadinya korupsi di lingkungan peradilan,” imbuhnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200215//purbaya-1p4r_large.jpg
Pejabat Bea Cukai Baru Dilantik Kena OTT KPK, Purbaya: Safe House Ketahuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200213//korupsi-ObLM_large.jpg
Sempat Kabur, Bos PT Blueray Serahkan Diri ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200163//korupsi-PWN7_large.jpg
Detik-Detik KPK OTT Hakim PN Depok, Pengintaian hingga Kejar-kejaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200157//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-4Jf1_large.jpg
Kronologi Korupsi Sengketa Lahan yang Menjerat Ketua dan Wakil PN Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200152//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-oDUj_large.jpg
Selain Kasus Suap, Wakil Ketua PN Depok Jadi Tersangka Gratifikasi Rp2,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200150//ott_kpk_di_pn_depok-hSFw_large.jpg
OTT Hakim PN Depok, KPK Sita Rp850 Juta Disimpan dalam Tas Ransel Hitam
