15 Tahun Setelah Bencana Fukushima, Jepang Akan Aktifkan Kembali PLTN Terbesarnya

JAKARTA - Jepang telah mengambil langkah untuk mengizinkan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia melanjutkan operasinya melalui pemungutan suara regional pada Senin (22/12/2025). Ini merupakan momen penting yang menandai kembalinya Jepang ke energi nuklir, hampir 15 tahun setelah bencana Fukushima.

Kashiwazaki-Kariwa, yang terletak sekitar 220 km barat laut Tokyo, termasuk di antara 54 reaktor yang ditutup setelah gempa bumi dan tsunami tahun 2011 melumpuhkan pembangkit listrik Fukushima Daiichi dalam bencana nuklir terburuk sejak Chernobyl.

Sejak itu, Jepang telah menghidupkan kembali 14 dari 33 pembangkit listrik yang masih beroperasi, seiring upaya mereka mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor. Pembangkit Kashiwazaki-Kariwa akan menjadi yang pertama dioperasikan oleh Tokyo Electric Power Co (TEPCO), yang sebelumnya mengelola pembangkit Fukushima yang menjadi pusat bencana.

Pada Senin, majelis prefektur Niigata memberikan suara kepercayaan kepada Gubernur Niigata Hideyo Hanazumi, yang bulan lalu mendukung pengaktifan kembali pembangkit tersebut, sehingga secara efektif memungkinkan operasinya dimulai kembali.