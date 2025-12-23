Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RSUD di 18 Kabupaten/Kota di Aceh Mulai Beroperasi Usai Banjir

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |02:16 WIB
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan terkini terkait kondisi fasilitas yang terdampak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Saat ini, RSUD di 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh mulai beroperasi.

1. RSUD Mulai Beroperasi

“Untuk RSUD saat ini di 18 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh khususnya, ini sudah mulai beroperasi,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari saat konferensi pers, Senin (22/12/2025).

Namun, ia menuturkan, untuk di wilayah Tamiang, RSUD masih terus dibersihkan.

“Untuk Tamiang ini masih layanan dasar, sementara ini masih akan terus diupayakan pembersihan dan pemenuhan kebutuhan bahan medis, kemudian penggantian alat-alat kesehatan yang digunakan untuk layanan lanjutan,” ujarnya.

Sebelumnya, per Senin (22/12/2025), BNPB mencatat korban meninggal dunia mencapai 1.106 jiwa.

