China Luncurkan Rudal Hipersonik Murah, Harga Setara Alphard

JAKARTA – China dikenal dengan produk-produknya yang beredar di pasaran dengan harga relatif murah, mulai dari tekstil, perangkat elektronik seperti smartphone, hingga mobil listrik. Kini, perusahaan China Lingkong Tianxing meluncurkan produknya: rudal luncur hipersonik murah dengan harga setara mobil.

Dilansir South China Morning Post, YKJ-1000 dijuluki sebagai rudal “berlapis semen” karena menggunakan material sipil seperti beton berbusa pada lapisan tahan panasnya. Rudal hipersonik ini memiliki jangkauan hingga 1.300 km dan kecepatan Mach 7.

Menurut slide yang beredar luas di internet, biaya produksi per unit rudal—yang sudah diproduksi massal dan telah sukses uji coba tempur—diperkirakan hanya sekitar 700.000 yuan atau Rp1,6 miliar, setara dengan mobil mewah seperti Toyota Alphard di Indonesia.

Sebagai perbandingan, sistem rudal THAAD buatan Amerika Serikat (AS) berharga USD 12 juta hingga USD 15 juta (Rp192 miliar hingga Rp240 miliar) untuk setiap pencegat. Sementara itu, Patriot PAC-3 yang diharapkan Taiwan akan berharga USD 3,7 juta hingga USD 4,2 juta (Rp59,2 miliar–Rp67,2 miliar) per unit.