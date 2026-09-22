Partai Pimpinan Putin Menang Telak di Pemilu Rusia, Raih Rekor Supermayoritas

MOSKOW — Partai Rusia Bersatu pimpinan Presiden Vladimir Putin telah meraih rekor mayoritas super dalam pemilihan parlemen di negara itu. Hasil ini secara praktis menyingkirkan segala bentuk oposisi sejati terhadap pemerintahan Putin.

Dengan perolehan suara lebih dari 58 persen, Rusia Bersatu—partai yang telah mendominasi kancah politik Rusia selama 25 tahun—dipastikan akan menguasai lebih dari tiga perempat kursi di majelis rendah parlemen (Duma Negara). Hal ini merujuk pada hasil yang diumumkan pada Senin (21/9/2026) menyusul pemungutan suara selama tiga hari yang berakhir pada Minggu (20/9/2026).

Pemungutan suara tersebut merupakan pemilihan parlemen pertama sejak pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, sekaligus yang pertama melibatkan penduduk dari empat wilayah Ukraina yang direbut dan dianeksasi oleh Moskow pada tahun yang sama.

Menurut laporan Al Jazeera, pemilu kali ini memiliki tingkat partisipasi hampir 60 persen, yang relatif tinggi, sehingga hasil ini akan dipandang oleh Kremlin sebagai hal yang memperkuat posisi mereka dan bentuk dukungan publik terhadap sejumlah kebijakan, termasuk yang terkait langkah-langkah Rusia di Ukraina.

Ella Pamfilova, ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat, menyatakan bahwa Yabloko—satu-satunya partai anti-perang yang terdaftar di Rusia—tidak memenangkan satu pun kursi di tingkat nasional. Partai tersebut sebelumnya telah dicoret dari daftar peserta pemilu oleh Mahkamah Agung Rusia pada bulan lalu dan hanya memiliki beberapa puluh kandidat yang bertarung untuk kursi tunggal.