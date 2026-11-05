Teror Ancaman Bom Terus Hantui Penerbangan Eropa, Belasan Penerbangan Terpaksa Dialihkan

ROMA – Ancaman bom memaksa sejumlah pesawat melakukan pendaratan yang tidak direncanakan di berbagai wilayah Eropa pada Kamis (4/11/2026) pagi. Peristiwa ini merupakan rangkaian terbaru dari serangkaian ancaman yang menyasar penerbangan di Eropa.

Maskapai asal Irlandia, Aer Lingus, menyatakan dalam sebuah keterangan bahwa penerbangan EI402 dari Dublin menuju Roma mendarat dengan selamat di Bandara Evreux, 100 kilometer di sebelah barat Paris, setelah dialihkan sebagai langkah pencegahan keamanan.

Media Belgia melaporkan bahwa sebuah pesawat yang terpaksa mendarat di Bandara Zaventem, Brussels, merupakan milik maskapai Polandia, LOT.

Sebuah pesawat Finnair dari Helsinki dikawal dengan aman hingga mendarat sesuai jadwal di Roma oleh angkatan udara Italia, ungkap seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut, sebagaimana dilansir TRT.

Kantor berita Italia, ANSA, melaporkan bahwa penerbangan Wizz Air dari Milan menuju Warsawa dialihkan rutenya ke Wina.