Rangkaian Ancaman Bom Teror Penerbangan Eropa, Jet Tempur Dikerahkan

WARSAWA - Empat penerbangan di Eropa menjadi sasaran ancaman bom, yang menyebabkan penutupan sementara salah satu bandara di Warsawa. Namun, seluruh pesawat berhasil mendarat dengan selamat dan tidak ditemukan bahan peledak, ungkap pihak berwenang.

Dua peringatan bom ditujukan pada penerbangan yang menuju ibu kota Polandia, Warsawa, termasuk penerbangan SAS Scandinavian Airlines dari Kopenhagen dan satu penerbangan dari Bandara Heathrow, London, yang dioperasikan oleh maskapai Polandia, LOT, pada Selasa, (3/11/2026).

Dalam insiden ketiga, operator bandara Spanyol, Aena, mengonfirmasi bahwa protokol darurat telah diaktifkan "akibat adanya ancaman bom" pada penerbangan Ryanair dari Manchester, Inggris, menuju Murcia di Spanyol tenggara.

Sementara itu, sebuah penerbangan Wizz Air dari Bergamo, Italia, diperiksa setelah mendarat pada pukul 09.10 GMT di Sofia, ibu kota Bulgaria, menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Bulgaria.

Pengerahan jet tempur

Rentetan insiden ini terjadi menyusul pengerahan jet tempur pada hari Senin, ketika sebuah penerbangan Wizz Air dari Bandara Luton, London, menuju Sofia dialihkan rutenya akibat ancaman bom, sehingga pesawat tersebut terpaksa melakukan pendaratan darurat di Budapest.

Penerbangan Ryanair pada Selasa mendarat dengan lancar di Murcia, dan prosedur darurat dihentikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Garda Sipil Spanyol.

Scandinavian Airlines menyatakan dapat "mengonfirmasi adanya ancaman terhadap penerbangan SK751 rute Kopenhagen–Warsawa".