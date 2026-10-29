Prakiraan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bakal diguyur hujan pada hari ini, Kamis (29/10/2026).

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, wilayah Jakarta yang berpotensi hujan petir meliputi Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara hujan ringan diprakirakan mengguyur Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Di wilayah Bogor, hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Adapun di wilayah Tangerang, BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

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