KPK Geledah Kantor DLH Klaten, Buru Bukti Tambahan Kasus Bupati Nonaktif

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kali ini, tim penyidik menyasar Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Klaten untuk mencari bukti tambahan dalam penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo.

Penggeledahan tersebut berlangsung pada Kamis (29/10/2026). Hingga Kamis siang, proses pemeriksaan di lokasi masih berjalan.

“Benar, ada lanjutan giat penggeledahan di DLH Klaten. Saat ini giat masih berlangsung,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi, Kamis (29/10/2026).

Budi belum mengungkapkan barang bukti yang ditemukan maupun disita dari Kantor DLH Klaten. KPK masih melakukan penggeledahan sehingga hasil kegiatan tersebut belum dapat disampaikan.

Penggeledahan di DLH Klaten merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Hamenang. Sehari sebelumnya, Rabu (28/10/2026), penyidik KPK telah menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Klaten.

Dari penggeledahan di kantor DPUPR tersebut, penyidik menyita uang tunai, dokumen terkait pengadaan barang dan jasa, serta barang bukti elektronik. KPK masih menghitung uang yang diamankan dan akan menganalisis barang bukti elektronik untuk mendalami keterkaitannya dengan perkara.