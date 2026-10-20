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Kasus Korupsi Pemkab Klaten, KPK Sita Perhiasan dan Uang dari Rumah Dinas Bupati Hamenang

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |20:50 WIB
Kasus Korupsi Pemkab Klaten, KPK Sita Perhiasan dan Uang dari Rumah Dinas Bupati Hamenang
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
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JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dan perhiasan saat menggeledah rumah dinas Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo.Penyitaan tersebut merupakan bagian dari serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, selain rumah dinas bupati, penyidik juga menggeledah sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kediaman para tersangka.

“Di mana dalam serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut (disita) beberapa dokumen, sejumlah barang bukti elektronik, dan juga ada temuan uang, perhiasan ya di rumah dinas bupati,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).

Budi belum merinci nominal pasti uang tunai maupun nilai taksiran perhiasan yang disita tersebut.

“Tentu semuanya nanti akan didalami oleh penyidik, (termasuk) dokumen-dokumen yang terkait,” ujarnya.

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