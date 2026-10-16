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Ditahan KPK, Bupati Klaten Hamenang Keluar Gedung Merah Putih Kenakan Rompi Oranye

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |20:29 WIB
Ditahan KPK, Bupati Klaten Hamenang Keluar Gedung Merah Putih Kenakan Rompi Oranye
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengenakan rompi oranye saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK.
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JAKARTA — Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, resmi mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol saat keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Jumat (16/10/2026) pukul 18.30 WIB. Hamenang keluar mengenakan rompi tahanan tersebut bersama dua orang lainnya usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Hamenang terlihat menundukkan kepala dengan kedua telapak tangan dirapatkan di depan dada, menyerupai gestur meminta maaf, sebelum akhirnya berjalan menuju mobil tahanan KPK.

Sebelumnya, Hamenang tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat pagi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Klaten pada Kamis (15/10/2026). Dalam perkara ini, KPK turut mengamankan uang tunai sekitar Rp1,9 miliar beserta sebuah ember atau tong yang diduga digunakan untuk menampung atau menyimpan uang suap.

KPK telah meningkatkan status perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik penerimaan uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga dugaan pemberian uang kepada oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proses audit di Pemkab Klaten.

(Rahman Asmardika)

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