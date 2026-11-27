KPK Minta Anggota DPRD Klaten Kembalikan Kelebihan Honor Narasumber

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh anggota DPRD Klaten, yang menerima kelebihan pembayaran honorarium narasumber pada tahun anggaran 2025 dan 2026 untuk mengembalikan uang tersebut.

Permintaan itu disampaikan menyusul temuan dugaan penyimpangan anggaran honor narasumber dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pengembalian uang dilakukan melalui Inspektorat Kabupaten Klaten.

"KPK meminta agar seluruh anggota Dewan yang menerima kelebihan honor narasumber pada tahun anggaran 2025 dan 2026 untuk mengembalikan kepada pihak Inspektorat Klaten," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (27/11/2026).

Budi menjelaskan, dugaan penyimpangan tersebut terungkap setelah penyidik memeriksa sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).

Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif upah pungut oleh Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.

Dari hasil pemeriksaan, KPK menemukan dugaan adanya permintaan kepada pihak kecamatan untuk memasukkan anggaran sosialisasi yang dialokasikan bagi pembayaran honorarium narasumber dari kalangan anggota DPRD.