Kasus Korupsi Bupati Klaten, KPK Periksa 9 ASN Termasuk Kabag Kesra

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sembilan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah, Rabu (25/11/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap sembilan saksi tersebut berlangsung di Kantor KPPN Surakarta.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten," kata Budi, Rabu (25/11/2026).