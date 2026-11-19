Dedi Congor Dua Kali Absen Pemeriksaan, KPK Analisis Alasan Sakit

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis alasan sakit, yang disampaikan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Ahmad Dedi alias Dedi Congor. Hal ini menyusul dua kali ketidakhadiran Dedi dalam pemeriksaan KPK dengan alasan sakit.

"Tentu ini menjadi objek analisis penyidik. Apakah alasan itu memang betul-betul memiliki landasan seperti surat keterangan dokter dan sebagainya, dan tentunya juga butuh pengecekan secara langsung," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (19/11/2026).

Budi mengatakan, KPK akan memastikan alasan sakit yang disampaikan Dedi bukan merupakan upaya untuk menghambat proses penyidikan yang sedang berjalan.

"Jangan sampai kemudian ini juga menjadi modus bagi yang bersangkutan untuk menunda-nunda proses penyidikan yang sedang berjalan di KPK," ujarnya.

Selain menganalisis alasan ketidakhadiran tersebut, penyidik juga mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya terhadap Dedi, termasuk kemungkinan menerbitkan surat perintah membawa.

"Alasan-alasan dari yang bersangkutan semuanya dipertimbangkan, termasuk apakah nanti KPK akan menerbitkan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan. Tentu semuanya masuk di dalam analisis dan pertimbangan oleh penyidik," jelas Budi.