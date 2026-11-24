Kasus Korupsi DSP, KPK Panggil Istri dan Anak Eks Kepala BNPB Suharyanto

KPK Panggil Istri dan Anak Eks Kepala BNPB Suharyanto (foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri dan anak mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Suharyanto, pada Selasa (24/11/2026).

Keduanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di BNPB.

Adapun kedua saksi tersebut adalah Ervianti Rahmasari selaku istri dan Amadhea Yudith Eryanti selaku anak Suharyanto.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DSP di BNPB," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya.

Selain keduanya, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya, yakni Yoris Haryanto Apriadi selaku wiraswasta, Adhi Rahmawan Halim selaku ASN BNPB, dan Agus Riyanto selaku Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB.

Belum diketahui materi yang akan didalami penyidik dari keterangan kelima saksi tersebut.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.