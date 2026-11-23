Longsor Terjang Tiga Kecamatan di Purwakarta, Sejumlah Rumah Rusak Berat

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peristiwa tanah longsor yang melanda Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dan berdampak pada tiga kecamatan. Peristiwa tersebut diduga dipicu hujan berintensitas tinggi, kondisi lereng yang curam, serta sistem drainase yang kurang baik.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan tiga kecamatan yang terdampak yakni Wanayasa, Pasawahan, dan Jatiluhur.

"Hujan dengan intensitas tinggi, kondisi lereng yang curam, serta sistem drainase yang kurang baik menjadi faktor pemicu longsor di tiga kecamatan," ujar Berton, Senin (23/11/2026).

Berton menyampaikan, bencana tersebut berdampak pada tiga keluarga dengan total sembilan jiwa. Sementara itu, sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan.