Putusan Inkrah, KPK Segera Eksekusi Tiga Eks Pejabat Bea Cukai

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan vonis terhadap tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) setelah masa pikir-pikir berakhir pada Kamis (19/11/2026) tanpa ada upaya hukum dari kubu terdakwa maupun jaksa.

Adapun tiga terdakwa yang dimaksud ialah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (September 2024–Januari 2026), Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Takdir Suhan menyatakan pihaknya menerima putusan terhadap ketiga terdakwa tersebut.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang tercantum dalam aplikasi E-Berpadu PN Jakarta Pusat, kata Takdir, ketiga terdakwa tidak mengajukan upaya hukum.

"Sehingga putusan ketiganya telah berkekuatan hukum tetap dan segera akan dilaksanakan proses eksekusinya," kata Takdir dalam keterangannya, Senin (23/11/2026).

Takdir juga turut menyoroti sejumlah kode yang disebutkan dalam putusan hakim, di mana pihak-pihak tersebut diduga turut menikmati aliran uang korupsi.

"Publik juga memahami bahwa semua sama di mata hukum sehingga pihak-pihak yang telah disebutkan dalam putusan Majelis Hakim dengan menggunakan berbagai kode, yaitu BC 1 dan internal lain yang ada di Direktorat P2 Bea Cukai yang ikut serta menikmati aliran uang dari Blueray Cargo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum," ujarnya.