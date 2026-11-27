KPK Duga Ada Penyelewengan dalam HUT Klaten yang Pecahkan Rekor MURI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat penyelewengan dalam pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Klaten, yang memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui penyajian 9.222 porsi sop ayam.

Dugaan tersebut menjadi salah satu hal yang ditelusuri KPK dalam penanganan perkara korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan mayoritas anggaran kegiatan tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) yang dialokasikan untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten.

"Kegiatan acara pemecahan rekor MURI makan sop ayam terbanyak yang anggarannya sudah direncanakan sebelumnya dengan dimasukkan ke dalam DAK seluruh kecamatan Klaten," kata Budi, Jumat (27/11/2026).

"Di mana terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang, bahwa seluruh kecamatan di Klaten diminta partisipasinya untuk menggunakan anggaran tersebut dengan melanggar ketentuan yang berlaku," sambungnya.

Sebelumnya, Budi mengungkapkan dugaan permintaan dana dari masing-masing kecamatan untuk kegiatan tersebut berkisar Rp50 juta.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan pemberian honor kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Klaten melalui kegiatan fiktif yang diduga terjadi hampir di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan tersebut diduga dibuat berdasarkan kegiatan fiktif.

"KPK juga meminta kepada seluruh anggota Forkopimda yang menerima honor-honor dari kegiatan yang diduga hampir semuanya fiktif, mengembalikan kepada pihak Inspektorat Klaten," ujarnya.