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Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |05:02 WIB
Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan
Ilustrasi hujan (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Cuaca sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan berawan hingga hujan pada Sabtu (24/10/2026). 

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Kota Tangerang Selatan.

Sementara hujan ringan diprakirakan mengguyur Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok.

Adapun sejumlah wilayah lainnya diprakirakan berawan, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
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