136 Prajurit Elite Pemburu KKB Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa, dari Kopassus hingga Marinir

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 136 prajurit TNI dalam upacara di Aula Mako Yonif 754/ENK, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ratusan prajurit dari Kopassus hingga Marinir tersebut merupakan pasukan elite pemburu KKB.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian prajurit dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“KPLB diberikan sebagai bentuk reward dari pimpinan kepada prajurit berprestasi yang menunjukkan pengabdian melebihi panggilan tugas,” kata Jenderal Agus, Jumat (23/10/2026).

Dia juga mengapresiasi dedikasi para prajurit dan menegaskan pentingnya menjaga amanah bangsa dan negara.

“Pengabdian seorang prajurit tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam melaksanakan tugas, tetapi juga dari ketulusan hati dalam menjaga amanah bangsa dan negara,”ujarnya.

“Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan loyalitas dalam setiap penugasan,” pungkasnya.