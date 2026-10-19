Penampakan Bunker KKB Kodap Soanggama di Hutan Papua yang Digerebek Aparat

INTAN JAYA - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menggerebek sebuah honai mirip bunker di kawasan hutan Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Bangunan yang menjadi persembunyian kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu ditemukan di perbatasan Kampung Kulindigi dan Kampung Bulage.

Honai KKB tersebut berada di tengah hutan dengan kondisi bangunan yang tersamarkan oleh pepohonan, tumbuhan, dan tanah di sekitarnya hingga menyerupai bunker.

Saat memeriksa lokasi, personel menemukan berbagai barang yang diduga ditinggalkan kelompok bersenjata, mulai dari 559 selongsong peluru, komponen senjata hingga dokumen yang berkaitan dengan organisasi tersebut.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, seluruh temuan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan asal-usul dan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana.

“Dalam pemeriksaan, personel menemukan sejumlah barang dan dokumen, termasuk 559 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, yang saat ini menjadi bagian dari pendalaman lebih lanjut untuk memastikan asal-usul dan kemungkinan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana,” ujar Kombes Yusuf, Senin (19/10/2026).

Selain 559 selongsong peluru, petugas menemukan dua set senapan dalam kondisi terurai, satu popor senapan, satu laras senapan, sejumlah komponen senjata, serta tiga pompa tangan senapan. Barang lainnya meliputi sebilah pisau karambit menyerupai bulan sabit dan sebuah bendera Bintang Kejora.

Petugas juga menemukan dokumen identitas dan dokumen pribadi, laporan TPNPB Kodap XIX Kemabu Intan Jaya yang ditujukan kepada Batalyon Uwia, serta buku catatan berstempel TPNPB Batalyon Bula Kompi Senapan A Tanah Merah Kodap VIII Intan Jaya.