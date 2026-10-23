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Modifikasi Cuaca, TNI Kirim 17,4 Ton Bahan Semai ke Palembang dan Banjarmasin

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |13:00 WIB
Modifikasi Cuaca, TNI Kirim 17,4 Ton Bahan Semai ke Palembang dan Banjarmasin
TNI kirim bahan semai untuk modifikasi cuaca (Foto: Dok TNI)
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JAKARTA - Memasuki hari ketujuh pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), TNI kembali mengerahkan pesawat Hercules dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Hal ini dilakukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palembang, Sumatera Selatan, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan, TNI mengerahkan enam sortie penerbangan untuk mendistribusikan 7,2 ton dry ice dan 10,2 ton garam semai (NaCl) guna mendukung pelaksanaan OMC di Palembang dan Banjarmasin.

"Penggunaan dry ice dalam operasi ini difokuskan untuk mengurai asap. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengangkat kabut asap yang terperangkap di dekat permukaan tanah sehingga dapat menyebar terbawa angin," ujarnya, dikutip Jumat (23/10/2026).

Ia mengungkapkan, pelaksanaan OMC secara berkelanjutan ini merupakan bagian dari upaya TNI bersama instansi terkait untuk mendukung penanggulangan karhutla, mengurangi dampak kabut asap, serta membantu pemulihan kualitas udara di wilayah terdampak.

Sebelumnya, TNI juga menyiapkan tambahan tiga pesawat TNI Angkatan Udara, terdiri dari dua Hercules C-130 dan satu CN-295, untuk memperkuat OMC dalam penanganan karhutla serta kabut asap di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.

(Arief Setyadi )

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