Prakiraan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Kamis (22/10/2026) bakal diguyur hujan.

Berdasarkan informasi dari laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, hujan ringan diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara Kepulauan Seribu diprakirakan cerah.

Untuk wilayah Jawa Barat, hujan ringan diprakirakan mengguyur Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di wilayah Tangerang Raya. Misalnya di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diprakirakan hujan ringan.



(Arief Setyadi )

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