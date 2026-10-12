Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Sejumlah Wilayah Diprediksi Hujan Ringan

JAKARTA — Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan hujan ringan pada hari ini, Senin (12/10/2026). Sementara itu, beberapa wilayah lainnya diprediksi berawan.

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, wilayah DKI Jakarta yang diprediksi hujan ringan meliputi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Adapun Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat diprakirakan berawan.

Di wilayah Jawa Barat, hujan ringan diprediksi mengguyur Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Sementara Kabupaten Bekasi diprakirakan berawan.

Untuk wilayah Banten, cuaca berawan diprediksi terjadi di Kabupaten Tangerang. Sedangkan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diprakirakan hujan ringan.

(Arief Setyadi )

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