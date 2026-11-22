Prakiraan Cuaca, Mayoritas Jabodetabek Hujan Ringan Hari Ini

JAKARTA – Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 22 November 2026, diprakirakan didominasi hujan ringan. Adapun hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek, sementara sejumlah wilayah Tangerang diprakirakan berawan.

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, hingga Kepulauan Seribu, diprakirakan mengalami hujan ringan.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi. Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta Kota Bekasi diprakirakan mengalami hujan ringan.

Sementara kondisi cuaca berbeda diprakirakan terjadi di wilayah Tangerang. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprakirakan berawan. Adapun Kota Tangerang Selatan diprakirakan hujan ringan.

(Arief Setyadi )

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