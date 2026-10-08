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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Mayoritas Berawan, Bogor Hujan Ringan

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |03:01 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Mayoritas Berawan, Bogor Hujan Ringan
Ilustrasi cuaca berawan (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Cuaca di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis (8/10/2026) diprakirakan didominasi berawan.

Berdasarkan data prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), seluruh wilayah DKI Jakarta diprediksi berawan. Mulai dari Kepulauan Seribu diprakirakan berawan. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara kondisi cuaca di wilayah Bogor, seperti Kabupaten Bogor diprakirakan berawan, sedangkan Kota Bogor berpotensi mengalami hujan ringan.

Untuk wilayah Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi diprakirakan berawan. Begitu juga dengan Kota Depok diprediksi berawan.

Di wilayah Tangerang, BMKG memprakirakan kondisi berawan di seluruh wilayah, seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
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