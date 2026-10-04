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Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Hujan Bakal Melanda Bogor hingga Tangerang

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |05:01 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Hujan Bakal Melanda Bogor hingga Tangerang
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (4/10/2026) berawan dan hujan ringan. 

Di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan mengalami hujan ringan.

Beralih ke wilayah Bogor, BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di wilayah Bekasi. Misalnya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi diprakirakan mengalami hujan ringan.

Kota Depok juga diprakirakan mengalami hujan ringan. Untuk wilayah Tangerang, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Tangerang. Adapun Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diprakirakan mengalami hujan ringan.

(Arief Setyadi )

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