Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca, Mayoritas Wilayah Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |05:02 WIB
Ramalan Cuaca, Mayoritas Wilayah Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
Hujan diprediksi guyur sebagian Jabodetabek (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca  Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Sabtu (3/10/2026) kurang bersahabat. Hujan diprediksi mengguyur beberapa wilayah pada akhir pekan ini.

Melansir laman BMKG, hujan ringan diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Untuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara, cuaca diprakirakan berawan.

Bergeser ke wilayah Kabupaten Bogor, hujan ringan diprediksi melanda kawasan tersebut, sementara Kota Bogor bakal diguyur hujan sedang. Untuk wilayah Kota Depok, BMKG meramalkan bakal dilanda hujan petir.

Hujan ringan juga diprakirakan mengguyur akhir pekan di Kabupaten Bekasi. Sedangkan hujan sedang bakal membasahi Kota Bekasi.

Di wilayah Tangerang Raya, BMKG memprakirakan hujan ringan bakal merata mengguyur kawasan tersebut. Mulai dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan.
 

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/338/3244758/cuaca-HXj0_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Bogor Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/338/3244537/cuaca-lfeJ_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Sebagian Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/338/3244061/hujan-wPpl_large.jpeg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Tangerang Raya Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/338/3242952/cuaca-PuT8_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Hujan Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/338/3242739/hujan-BLzl_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Sebagian Wilayah Bakal Diguyur Hujan Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/338/3242049/cuaca_berawan-JBxm_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement