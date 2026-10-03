Ramalan Cuaca, Mayoritas Wilayah Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Sabtu (3/10/2026) kurang bersahabat. Hujan diprediksi mengguyur beberapa wilayah pada akhir pekan ini.

Melansir laman BMKG, hujan ringan diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Untuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara, cuaca diprakirakan berawan.

Bergeser ke wilayah Kabupaten Bogor, hujan ringan diprediksi melanda kawasan tersebut, sementara Kota Bogor bakal diguyur hujan sedang. Untuk wilayah Kota Depok, BMKG meramalkan bakal dilanda hujan petir.

Hujan ringan juga diprakirakan mengguyur akhir pekan di Kabupaten Bekasi. Sedangkan hujan sedang bakal membasahi Kota Bekasi.

Di wilayah Tangerang Raya, BMKG memprakirakan hujan ringan bakal merata mengguyur kawasan tersebut. Mulai dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan.



(Arief Setyadi )

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