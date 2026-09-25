Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Tangerang Raya Hujan Ringan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) bervariasi pada hari ini, Jumat (25/9/2026). Sebagian wilayah berawan dan ada yang bakal diguyur hujan ringan.

Melansir laman BMKG, menyebutkan mayoritas wilayah Jakarta diprediksi berawan, seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Namun, untuk wilayah Jakarta Selatan diprediksi hujan ringan.

Kondisi cuaca berawan juga diprediksi bakal melanda wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Sama halnya dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, serta Depok yang cuacanya diprediksi berawan.

Lain hal dengan Tangerang Raya, seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Cuaca di wilayah tersebut diprediksi BMKG bakal diguyur hujan ringan menjelang akhir pekan ini.

(Arief Setyadi )

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