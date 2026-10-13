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Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Depok dan Tangerang Hujan Ringan

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |05:01 WIB
Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Depok dan Tangerang Hujan Ringan
Ilustrasi hujan (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Cuaca sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan berawan pada Selasa (13/10/2026). Sementara hujan ringan diprakirakan terjadi di Kota Depok, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur, diprakirakan berawan.

Di wilayah Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan. Adapun Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi diprakirakan berawan, sedangkan Kota Depok berpotensi hujan ringan.

Sementara di wilayah Tangerang, seperti Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diprakirakan hujan ringan. Adapun Kota Tangerang diprakirakan berawan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
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