Kerusuhan di Kota Malang, Fasilitas Umum Dirusak hingga 172 Orang Diamankan

MALANG - Kawasan Kayutangan, Kota Malang, terdampak kerusuhan yang terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari (29/11/2026). Sejumlah fasilitas umum, seperti pot bunga di taman sekitar Polresta Malang Kota hingga kawasan Wisata Kayutangan Heritage, mengalami kerusakan.

Imam Syafii, salah seorang warga yang menjadi saksi mata di sekitar Kayutangan Heritage, mengatakan sejumlah orang mulai berdatangan ke kawasan tersebut pada Sabtu malam (28/11/2026). Jumlah massa terus bertambah menjelang tengah malam.

"Mereka kumpul di Kayutangan sini Sabtu malam jam 7–8-an. Tapi mau tengah malam itu tambah banyak yang datang di sini," kata Imam Syafii, Minggu (29/11/2026).

Memasuki Minggu dini hari, jumlah massa yang berdatangan semakin banyak. Beberapa di antaranya terlihat membawa kayu dan pentungan. Sekitar pukul 01.00 WIB, massa mulai bergerak menuju Polresta Malang Kota.

Di lokasi tersebut, massa menggunakan sejumlah fasilitas jalan, seperti water barrier dan pembatas jalan, untuk memblokade akses lalu lintas di sekitar Jembatan Celaket.

"Minggu dini hari sekitar jam 01.00 WIB, massa menuju ke depan Polresta Malang Kota. Water barrier hingga pembatas jalan diarahkan untuk memblokade akses jalan di jembatan," ungkapnya.