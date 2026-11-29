Pengeroyokan Siswi di Malang, Menko Dudung: Kehilangan Anak Tak Bisa Dijelaskan dengan Kata-Kata!

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan maut terhadap siswi SMAN 7 Malang bernama Silva Nur Intania Putri.

”Kehilangan seorang anak tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, dan negara tidak bisa menawarkan apa pun yang setara dengan nyawa. Yang bisa dilakukan negara adalah memastikan kematian itu tidak berlalu tanpa jawaban,” kata Dudung, dikutip Minggu (29/11/2026).

Dudung menyambut baik penetapan empat orang anak sebagai tersangka yang terlibat dalam kasus penganiayaan berujung meninggal dunia tersebut.

Mantan Pangdam Jaya ini menekankan, polisi harus mengungkap kemungkinan adanya pembiaran dalam peristiwa memilukan tersebut. Dia meminta kasus itu benar-benar ditangani sampai tuntas.

”Bila terdapat kelalaian di lingkungan sekolah atau di lokasi kejadian, hal itu perlu diperiksa juga, bukan untuk mencari pihak yang bisa disalahkan, tetapi agar tidak ada bagian dari peristiwa ini yang dibiarkan kabur,” ujar Dudung.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan bahwa perundungan yang berujung pada kematian bukanlah peristiwa pertama yang terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia.

Berulangnya kejadian serupa menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem pencegahan dan perlindungan anak, sehingga penanganan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menyentuh akar permasalahan.