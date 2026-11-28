Polisi Bentuk Tim Khusus Dalami Video 4 ABH Diduga Keroyok Siswi di Malang

JAKARTA - Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono menegaskan komitmennya mengusut tuntas dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang siswi SMA, Silva Nur Intania Putri (17). Ia memastikan proses hukum dilaksanakan secara tegas, profesional, objektif, dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul penetapan empat terduga pelaku sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH) oleh penyidik Polresta Malang Kota. Saat ini, Polresta Malang Kota telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap keempat terduga pelaku (ABH) sejak Jumat 27 November 2026, yang selanjutnya dititipkan di tempat khusus pada Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

“Jajaran kepolisian berkomitmen menindak tegas para pelaku dengan mengedepankan profesionalisme dan transparansi penyidikan,” kata Dekananto, Sabtu (28/11/2026).

Terkait rencana pelaksanaan ujian sekolah bagi keempat ABH, ia menegaskan untuk saat ini keempatnya tidak diizinkan mengikuti ujian karena masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif.

“Saya sampaikan bahwa saya tidak izinkan untuk para pelaku atau tersangka ini untuk mengikuti ujian, karena ini masih dalam pemeriksaan intensif,” ujarnya.